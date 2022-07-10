Москва, , 13:16 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки и взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики.

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