Новосибирск, , 13:16 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 10 июля, начали демонтировать недостроенное здание Дома культуры «Сибсельмаш» на площади Маркса. Об этом сообщил сайт «НГС Новости».

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

На месте ДК возведут гостиничный комплекс разной этажности — от двух до 24.

При этом помещение на втором этаже с отдельным входом займёт интерактивный музей Александра Покрышкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строить ДК «Сибсельмаш» начали ещё в 80-е годы прошлого века. Но завершить его помешала перестройка.

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