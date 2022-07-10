Новосибирск, 10 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 10 июля, начали демонтировать недостроенное здание Дома культуры «Сибсельмаш» на площади Маркса. Об этом сообщил сайт «НГС Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

На месте ДК возведут гостиничный комплекс разной этажности — от двух до 24.

При этом помещение на втором этаже с отдельным входом займёт интерактивный музей Александра Покрышкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строить ДК «Сибсельмаш» начали ещё в 80-е годы прошлого века. Но завершить его помешала перестройка.

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