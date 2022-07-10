10 июля 2022 | Время чтения 6 мин

В Ираке до сих пор не сформировано правительство. Между основными группами влияния не прекращаются острая политическая борьба, которая часто выплескивается на улицы в виде насилия и открытой конфронтации. Существует возможность паралича власти и государственного переворота.

Станислав Тарасов, , 14:49 — REGNUM «Операция в Сирии дестабилизирует регион»

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно газете BirGün, министр иностранных дел Ирана Хусейн Эмир Абдуллахиян предупредил, что если Турция организует операцию в Сирии, это вызовет дестабилизацию в регионе. Абдуллахиян, который на прошлой неделе провел переговоры в Анкаре, следом посетил Дамаск. На пресс-конференции в сирийской столице он сказал: «Любая турецкая военная операция на севере Сирии станет элементом, который дестабилизирует регион».

«Мы приняли решения, которые разозлят Турцию»

Портал TR724 пишет, как американский сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью греческой газете Ta Nea сообщил, что США приняли решения, которые «могут разозлить» Турцию в отношении Сирии. Мерфи заявил, что в отношениях с Анкарой необходимо быть очень осторожным. Он сказал: «Турция время от времени посылает нам очень четкие сигналы о том, что она хочет одной ногой быть в НАТО, а другой в Кремле и одновременно». Сенатор отметил: «Наше решение вступить в союз с курдскими силами в Сирии (YPG/SDG) имеет последствия. Иногда мы не понимаем, как наши решения вызывают противостояния. Анкара не несет единоличной ответственности за раскол между двумя странами. Соединенные Штаты за последнее десятилетие предприняли шаги, которые вызвали проблемы в наших отношениях».

Туры из России в Турцию рекордно подорожали

Согласно HABERRUS, цены на турпакеты в Турцию в России рекордно выросли по сравнению с прошлым годом: в среднем на 50%. Эксперты считают, что резкое повышение цен на авиабилеты является важнейшей причиной этому. После введения санкций против России авиакомпаниям пришлось перестроить маршруты, и теперь дорога занимает пять часов вместо трех. Кроме того, влияние оказало изменение обменного курса, резкое снижение курса лиры по отношению к доллару.

Турция — страна, которая покупает больше всего нефти у России

По данным газеты Sözcü, Турция стала страной, купившей в июне больше всего нефти у России, которая поднялась на первое место в списке стран, из которых Турция импортирует нефть. Наращивание закупок российской нефти связывают со скидками на нее, которые предоставляет Москва. Однако эти скидки ничего не дали рядовым турецким потребителям. Также, как сообщает министерство торговли Турции, импорт из России в июне достиг немногим более 5 миллиардов долларов, увеличившись на 118,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. За первые шесть месяцев 2022 года импорт из России вырос на 119,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 27,7 миллиарда долларов.

Украина направила ноту Турции

Издание Haber Sol пишет о событии, которое создало напряженность на линии Анкара — Киев. После обращения Украины к Турции с призывом «арестовать российские суда, перевозящие украинское зерно» судно «Жибек Жолы» под российским флагом прибыло в прибрежную зону Карасу Сакарьи. Утверждалось, что затем корабль, не выгрузив груз, вернулся в Россию. Пресс-секретарь МИД Украины сообщил, что в министерство приглашен посол Турции на Украине. «Мы пригласили его объяснить эту неприемлемую ситуацию», — написал чиновник в Twitter. «Мы с грустью наблюдали за тем, как судну с украденным украинским зерном разрешили покинуть турецкий порт Карасу», — заявил он.

Специальное разрешение для 2000 турецких рабочих

Газета Dünya ekonomi информирует, что Федеральное агентство занятости Германии дало добро на привлечение рабочих из Турции ввиду нехватки персонала в немецких аэропортах. Срок действия специальной договоренности, которая является временной, истекает 6 ноября. Немецким дипломатическим представительствам в Турции не нужно будет получать одобрение Федерального агентства занятости для одобрения каждого заявления о приеме на работу в аэропортах Германии.

Работники здравоохранения покидают место работы

По сообщению NTV, продолжаются акции протеста медработников из-за убийства кардиолога Экрема Каракая в больничной палате городской больницы Коньи. Медицинские работники покинули места работы на два дня ввиду насилия. Акции протеста прошли в крупных городах страны. Во время акции в больнице Анкары Гази прозвучало требование отправить правительство в отставку. Выступая от имени медицинских работников и врачей, собравшихся перед больницей, профессор Тансу Улакавак Чифтчи сказал: «Хватит. У нас много вопросов. Как они смеют? Кто главные виновники? Как долго это будет продолжаться? Как будут соблюдаться меры предосторожности?»

Между Израилем и Турцией будет подписано соглашение

Согласно газете Karar, Турция и Израиль впервые с 1951 года подпишут авиационное соглашение. В заявлении министерства транспорта Израиля отмечается, что отношения между Израилем и Турцией в сфере авиации будут расширены. «Соглашение позволит турецким компаниям, выполняющим свои рейсы в Израиль, а также израильским компаниям, выполняющим рейсы в Турцию, продолжать свои рейсы в различные пункты назначения», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Малайзии Якуб в Анкаре

Как передает газета Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Якуба, который находится с официальным визитом в Турции. После встреч в формате тет-а-тет и встреч делегаций состоялась церемония подписания соглашений. В заявлении для прессы Эрдоган сказал: «Я очень рад принять премьер-министра Малайзии и его делегацию в Анкаре. Мы всесторонне обсудили нашу работу в различных сферах, таких как экономика, инвестиции, торговля, оборонная промышленность и образование. Мы приняли решение перевести отношения между нашими странами с уровня стратегического партнерства на уровень всестороннего стратегического партнерства. Несмотря на эпидемию, объем нашего товарооборота в прошлом году превысил отметку в 3,5 миллиарда долларов. Цифры за первые шесть месяцев этого года показывают, что неуклонный рост продолжается. Это показывает, что мы достигнем нашей цели по объему торговли в 5 миллиардов долларов за короткое время. Мы планируем провести совместные исследования по таким вопросам, как передача технологии вакцин, включая внедрение нашей отечественной и национальной вакцины Turkovac в Малайзии. В ходе наших встреч мы также сосредоточились на актуальных глобальных проблемах. Мы обсудили такой вопрос, как исламофобия, который тесно связан с исламским миром».

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис, говоря о покупке Турцией F-16 у США, сказал: «Продажа оружия стране — члену НАТО, которая является источником нестабильности, не отвечает интересам Соединенных Штатов».

Разногласия по поводу июньской инфляции. Экономисты ENAG (Группа исследования инфляции) определили ее в 175,5%, ​​TURKSTAT (Турецким статистическим институтом) — 78,62%.

Анкару признали самым дешевым городом в мире для иностранных рабочих. Всего учитывалось 227 городов. Стамбул занял 222-е место.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретились на встрече министров иностранных дел G20 на Бали. В заявлении МИД России указано, что состоялся всесторонний обмен мнениями по международной и региональной повестке с акцентом на ситуацию на Украине.

Центральный банк Турции опубликовал статистику платежного баланса за май. Дефицит счета текущих операций в мае составил 6,47 миллиарда долларов. Дефицит счета текущих операций за 12 месяцев вырос до 29,4 миллиарда долларов.