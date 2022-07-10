Москва, , 13:14 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки уничтожены 17 пунктов управления ВСУ. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

Гаубица М777А2 Sleepyr00t

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»

Уничтожены также 4 взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки 2 ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143-х районах.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКС России уничтожили живую силу и технику нацформирования «Кракен»