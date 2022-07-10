Сургут, Югра, 10 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) муж уроженки Азербайджана Раисы М., которую обвиняют в националистических высказываниях в адрес соседей, был оштрафован на 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщает телеканал «Мегаполис».

Экстремизм.рф Оглашение приговора

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») за публикацию в своей ленте в социальной сети «ВКонтакте» символики запрещённой в России организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Раиса М. во время общения в домовом чате публично оскорбила и угрожала применением насилия в отношении соседа по дому и неопределенного круга лиц, акцентируя внимание на их национальности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).