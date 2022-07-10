Омск, , 13:12 — REGNUM В результате ДТП на перекрёстке в Омске с участием служебного полицейского автомобиля «Газель» и легковой иномарки пострадали два правоохранителя. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Нефтезаводская и Магистральная», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, автомобиль дежурной части отдела полиции № 7 МВД России по Омску ехал на выезд со включенными сиреной и проблесковыми маячками.

«Автомобиль Ford не предоставил преимущество при движении «Газели» и столкнулся с ним, в результате ДТП «Газель» опрокинулась на бок, в ДТП двое пострадавших — сотрудники (полиции), они госпитализированы в медицинское учреждение», — добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что оба пострадавших были пассажирами служебной полицейской машины, а водителю «Газели» и легкового автомобиля не потребовалось оказывать медпомощь. По факту аварии ведётся проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, на котором перевозили в военкомат призывников, попал в аварию в Архангельской области.