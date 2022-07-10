Москва, , 13:11 — REGNUM За минувшие сутки ВКС России уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

Истребитель Су-27 ВКС России Минобороны России

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Также уничтожена живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе нацформирования «Кракен» в районе Харькова, — отмечается в сообщении.

Для восполнения больших потерь личного состава военным командованием ВСУ увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях.

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