* запрещённая в России организация

Москва, 10 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВКС России уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

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Также уничтожена живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, — отмечается в сообщении.

Для восполнения больших потерь личного состава военным командованием ВСУ увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ