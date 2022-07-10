Ярославль, 10 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев в эфире ГТРК «Ярославия» прокомментировал итоги выборов в Переславле-Залесском, в результате которых местные депутаты не смогли определиться с кандидатурой главы Переславского городского округа.

Телеграм-канал Михаила Евраева Михаил Евраев

«Я отношусь очень позитивно к тому, что произошло. По следующим причинам. Во-первых, прошла открытая, конкурентная процедура. Выборы — это всегда соревнование, это нормально. Да, никого не выбрали, потому что надо набрать 14 голосов из 20. Это очень высокая планка, это не простое большинство, а 2/3 от необходимого количества. И конечно никто не смог вот так прямо сразу набрать 14 голосов», — сказал руководитель региона.

Михаил Евраев также заявил, что исполняющему обязанности главы Переславского округа Александру Тарасенкову необходимо больше времени, чтобы «он показал результаты и все увидели, что он достойный руководитель».

«Я думаю, всегда хорошо, когда есть конкуренция, когда она открытая и всегда, когда есть возможность результатами доказать свою эффективность. Для меня это важно. Мне важно, чтобы все руководители районов были эффективными. Поэтому, продолжение следует», — сказал Михаил Евраев.