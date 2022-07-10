Москва, , 13:07 — REGNUM Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

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Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», — отмечается в сообщении.