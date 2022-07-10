Трёхгорный, Челябинская область, 10 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Трёхгорном Челябинской области мошенники выманили у пожилой женщины полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Гражданке 1949 года рождения позвонили якобы сотрудники банка и убедили забрать из банка свои деньги и перевести их на другой счёт. А затем такую же операцию гражданка провернула и с денежными средствами своего супруга.

Сотрудники полиции снова призывают граждан не доверять неизвестным. А по факту обмана этой женщины возбуждено уголовное дело.