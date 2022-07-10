10 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что член Конгресса США от республиканцев Виктория Спарц потребовала от президента США Джо Байдена обнародовать данные о проверках в отношении главы администрации президента Украины Андрея Ермака, так как он может быть замешан в связях с Россией.

Оксана Переможенко, , 13:23 — REGNUM Член конгресса США от республиканцев Виктория Спарц потребовала от президента США Джо Байдена обнародовать данные о проверках в отношении главы администрации президента Украины Андрея Ермака, так как он может быть замешан в связях с Россией.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она также отметила, что американские налогоплательщики имеют право знать, на что идут денежные средства, направляемые в качестве помощи киевскому режиму.

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Требование члена Конгресса США обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что США открыто вмешиваются в дела Украины, демонстрируя, что Украина не является независимым государством. Иные указали на то, что подобное требование демонстрирует борьбу между США и Британией за влияние на Киев. Были и те, кто указал на то, что у многих граждан Украины (не только у украинских политиков) имеются связи с Россией, например, в России у многих живут родственники.

«Вот это поворот!» — написала Алёна Р.

«О мир, ты — Кремль! И люди в нём агенты…» — иронизирует Igor.

«О том, что вся Украина вообще-то связана с Россией, она, видимо, не догадывается», — отметил Максим Н.

«Ну надо же, совсем перестали скрывать, где находится правительство Украины. В Белом доме решают кадровые вопросы Зеленского», — с сарказмом отреагировал Alfil.

«Все, абсолютно все в этом мире — «агенты Путина», только не все об этом догадываются», — шутит Галина.

«Внешнее управление во всей красе», — пишет Alexsofi.

«Кто платит, тот и заказывает музыку! Это про незалежность («независимость» Украины. — О. П.)…» — прокомментировал новость Саша.

«Начали искать крайнего», — считает Maxim.

Андрей Ермак Официальное интернет-представительство президента Украины

«Ищут, на кого повесить всех собак», — отреагировала Natasha.

«Это перетягивание одеяла между Вашингтоном и Лондоном. Политическую власть курируют бритты, и Ермак в очень плотной завязке с ними. США рулят военными, и Генштаб Украины под ними. Идёт подковерная борьба между политиками и военными на Украине. Скандал с запретом свободного перемещения военнообязанных (ранее на Украине сообщалось, что военнообязанным запрещено покидать свой населенный пункт без специального разрешения военкомата. — О. П.) — это подстава военных политиками. Теперь этим вбросом военные наносят ответный удар по политикам, а США — по Британии», — пояснил Евгений Н.

«Такое впечатление, что просто счёты друг с другом сводят», — добавил ITUSin.

«Эта дура не в курсе, что там у половины связи с Россией — у кого жены, у кого родители, у кого друзья…» — задалась вопросом Natali T.

«Внутренняя политика Украины уже открыто управляется в американских офисах», — пишет Nadja R.

«А что только на Ермака? На все правительство Украины и половину украинского народа надо в суд подавать, — все так или иначе связаны со страной-«агрессором» (так украинская пропаганда называет Россию. — О. П.). У кого родственники в России, кто на заработки ездил, у кого друзья», — написал rosstag.

«В этом деле главное посеять зерно сомнения…» — написал «Бородатый Дед».

«[Это] война Англии и США за влияние на основные фигуры в конфликте», — также считает Andrej Igorevich.

«Н — незалежність (независимость. — О. П.). Незалежности без надзора не бывает!» — с сарказмом подытожила Светлана К.