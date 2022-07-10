Сеул, 10 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Южной Корее развернули более 200 тысяч базовых станций сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает портал ComSoc со ссылкой на данные министерства образования, науки и техники Республики Корея.

5G

По состоянию на май 2022 года число абонентов связи 5G в Южной Корее превысило 24 млн. Связью предыдущего поколения — 4G/LTE — пользуется 47 млн человек.

Связь стандарта 5G обеспечивается 203 тыс. базовыми станциями, что составляет почти четверть от числа станций связи 4G в этой стране. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году на сети 5G будет приходиться 73% от общего числа подключений в Южной Корее.

Южная Корея стала первой страной в мире, запустившей коммерческие сети 5G. Южнокорейские операторы стали предлагать эту услугу в апреле 2019 года.