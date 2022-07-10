Москва, 10 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Парагвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Фабиан Бальбуэна приостановил контракт со своей командой, воспользовавшись правилом Международной федерации футбола (ФИФА) об иностранных игроках в России. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба динамовцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

При этом 30-летний футболист вошёл в состав московского «Динамо» в 2021 году и в минувшем сезоне сыграл за московскую команду в 27 матчах, отличившись в них тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, 21 июня 2022 года ФИФА продлила до июня 2023 года своё разрешение о приостановке контрактов с российскими футбольными клубами для иностранных игроков и тренеров