Донецк, , 12:51 — REGNUM По Горловке и Донецку выпущены «натовские» снаряды. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:30 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм; ️12:30 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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