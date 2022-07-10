В ковид-стационары Томской области госпитализировали ещё 15 человек
Томск, 10 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. 15 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.
Правительство Бурятии
Ковидный стационар. Бурятия
Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 132 752 случаев инфицирования.
Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 223 человека, в том числе 15 за последние сутки. Общее число жертв коронавируса достигло 861.