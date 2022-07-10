Томск, 10 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. 15 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 132 752 случаев инфицирования.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 223 человека, в том числе 15 за последние сутки. Общее число жертв коронавируса достигло 861.