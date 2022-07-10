Анкара, , 12:44 — REGNUM Анкара не будет откладывать планируемую военную операцию на севере Сирии, заявил 10 июля министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Мы сделали все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности нашей страны, для обеспечения безопасности наших земель, под руководством нашего президента, и мы полны решимости делать это в будущем, слава Богу, мы на это способны», — сказал он, отвечая на вопрос о том, получала ли Турция на саммите НАТО в Мадриде совета отложить планируемую операцию на севере Сирии.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, и она может начаться в любой момент.