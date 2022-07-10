Париж, , 12:43 — REGNUM Глава министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что возглавляемое им ведомство поддерживает контакты с Минобороны России. Он рассказал об это 10 июля в интервью воскресной газете «Журналь дю диманш».

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — отметил он в ответ на вопрос о том, продолжают ли Россия и Франция поддерживать связи в военной сфере.

Также Лекорню указал, что Франция в ситуации конфликта на Украине, по его мнению, является обеспечивающей баланс силой и добавил, что киевскому режиму нужно, чтобы Париж продолжил играть такую роль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что лидеры стран Запада, говоря о своей поддержке киевского режима, вероятно, не совсем трезво оценивают собственные возможности и способность «нести бремя» введённых ими против России санкций.