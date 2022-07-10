Курганская область, , 12:35 — REGNUM Курганский автобусный завод (KAVZ) обратился в суд с требованием лишить Национальную баскетбольную ассоциацию (NBA) прав на использование бренда клуба «Кливленд Кавальерс» (CAVS) в России. Об этом сообщает ТАСС.

Автобусы КАВЗ на Ямале Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя

Роспатент не разрешает ООО «КАВЗ» зарегистрировать торговую марку из-за одинакового количества слогов и звуков и совпадающего сочетания букв с баскетбольным клубом. Курганский автобусный завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к NBA Properties, Inc. «о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ №130 225 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки» вследствие его неиспользования»

Отмечается, что бренд CAVS баскетбольного клуба «Кливленд Кавальерс» (США) является сокращением от слова cavaliers — кавалеристы. В логотипе сверху слова изображена баскетбольная корзина с мячом, поэтому бренды невозможно перепутать. Но Роспатент настаивает на сходстве.

ООО «КАВЗ» спорит с Роспатентом с 2018 года и суд уже встал на сторону ведомства. Новый иск направлен к NBA и пока не принят, так как завод должен предоставить ряд необходимых документов до 10 августа 2022 года. Если курганский завод предоставит положенную документацию в срок, то иск будет принят.