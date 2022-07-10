Херсон, 10 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Херсон 10 июля, ПВО отработала цели, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Обстрелы идут каждый день. … Если бы не работа ПВО, нас бы вообще не было, наверное. Обстрелы ведутся со стороны Николаевской области различными средствами — РСЗО, «Точками-У», артиллерией», — передает его слова РИА Новости.

10 июля в небе Херсоном четыре раза сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ. По предварительным данным, в небе над городом произошло четыре взрыва и видны работы российских систем ПВО.

Обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, отмечал ранее Стремоусов.