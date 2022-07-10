Тайбэй, 10 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Тайваньские специалисты провели испытательный запуск гибридной ракеты-носителя HTTP-3A. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

SpaceX-Imagery Ракета

Ракета-носитель HTTP-3A разработана Центром перспективных ракетных исследований (ARRC) при Национальном университете Ян-Мин в Тайбэе. 4,8-метровая ракета массой 365 кг предназначена для вывода на орбиту лёгких спутников.

Целью испытательного запуска 10 июля была проверка двигателей второй ступени носителя. Испытания завершились частичным успехом — ракета достигла высоты около 3 км при планируемых 12 км. Сами разработчики назвали испытания «крупным технологическим прорывом».

Испытания гибридной ракеты-носителя разработки ARRC начались в 2010 году. В настоящее время ведётся разработка модификации HTTP-3A, которая будет использоваться для вывода малых спутников на высоту не менее 100 км.