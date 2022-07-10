Анкара, 10 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Число выявляемых на территории Турции случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение последних двух недель увеличилось почти в пять раз. Об этом 10 июля сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19 за неделю с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей. Рост за последние две недели увеличился почти в пять раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил о новых волнах пандемии COVID-19 и настоятельно рекомендовал людям старше 50 лет и из групп риска пройти вакцинацию в случае, если с момента предыдущей вакцинации прошло более полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Румынии объявило о возобновлении бесперебойной работы специальных отделений для лиц, заболевших коронавирусом COVID-19.