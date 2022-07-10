Кызыл, , 12:26 — REGNUM В Туве сотрудники полиции выявили хищение муниципального имущества с причинением ущерба в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, с ноября 2017 по апрель 2021 года работники кредитного кооператива предоставляли в Росреестр неверные выписки из хозяйственных книг администраций восьми районов для незаконного оформления права собственности на земли на подставных лиц. В последующем земли использовались для заключения займов под материнский капитал.

«В результате данных противоправных действий муниципалитетам республики причинен материальный ущерб в сумме 2 682 830,61 рублей, что является особо крупным размером», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени задержана одна из фигуранток — 38-летняя местная жительница. Поиски её соучастников продолжаются. Правоохранители также провели обыски в офисе кооператива, изъяты документация и техника.