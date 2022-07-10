Москва, , 12:21 — REGNUM Московский «Локомотив» сегодня, 10 июля, в рамках товарищеской встречи сыграет с «Динамо». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

В последний раз «Локомотив» и «Динамо» играли между собой 14 мая 2022 года в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а забитыми мячами отметились Федор Смолов (9’), Тин Едвай (28’ Наир Тикнизян), Арсен Захарян (33’ Дмитрий Скопинцев), Даниил Фомин (38’ пенальти), Ян Кухта (65’ Гирано Керк) и Гирано Керк (72’).

По итогам прошедшего сезона «Локомотив», одержав тринадцать побед, потерпев восемь поражений и набрав сорок восемь очков, занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с пятьюдесятью тремя очками расположился на третьей позиции.