Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Сегодня, 10 июля, футбольный клуб «Ростов» в рамках товарищеской встречи сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

В последнем официальном матче двух этих команд, состоявшемся 30 апреля 2022 года, победу одержали «быки» со счетом 2:1. Забитыми мячами в игре 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 отметились Николай Комличенко (4’ Роман Тугарев), Никита Кривцов (14’ Олакунле Олусегун) и Игорь Калинин (15’ автогол).

«Краснодар» в матче первого тура грядущего сезона чемпионата России по футболу встретится с воронежским «Факелом». Встреча пройдет 17 июля в Краснодаре на стадионе «Краснодар».