Лондон, 10 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель выступает против подписания 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 10 июля сообщило издание Daily Mail.

Sandro Halank Томас Тухель

По информации источника, Томас Тухель хочет, чтобы в линии атаки у него играли Рахим Стеринг, Рафинья Диас и Кай Хаверц.

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» готово продать Криштиану Роналду, если поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил восемь желтых карточек.