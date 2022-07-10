Омск, , 12:12 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Трое заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 209 093.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 987 пациентов, в том числе 14 за последние сутки. Жертвами коронавируса в области стали 4 421 человек.