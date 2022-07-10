Котлас, Архангельская область, 10 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Автобус, на котором перевозили в военкомат призывников, попал в аварию в Архангельской области. Об этом 10 июля сообщает «Рен ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП с участием газовоза, грузовика с прицепом и автобуса с призывниками, произошло неподалёку от посёлка Шипицыно в Котласском районе.

Также указывается, что знакомый с ситуацией источник рассказал, что в результате автомобильной аварии погиб водитель большегрузного автомобиля и ещё 15 человек пострадали.

«Госпитализированы шесть человек. Девятерым оказана медицинская помощь», — сказал он, добавив, что пострадавшие отделались лёгкими травмами и их жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский автобус вылетел в кювет в центральной части Колумбии, в результате чего погибли четыре человека.