Донецк, 10 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибра 152 мм; ️11:20 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️11:40 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли из танка Марьинку и Донецк.