Москва, , 12:02 — REGNUM Прирост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки в России снизился на 33,5%. 10 июля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

За истекшие сутки российские медики выявили 3398 новых случаев COVID-19, госпитализация потребовалась 748 пациентам. Выздоровели за сутки 2496 человек, умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 39 человек.

Суточная смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 40 случаев впервые с апреля 2020 года. Пик смертности от новой коронавирусной инфекции пришёлся на ноябрь 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял введённые из-за пандемии ограничения на фоне устойчивого снижения интенсивности эпидемического процесса.