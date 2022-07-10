Красноярск, 10 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 44 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в регионе победили 355 620 человек. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 10 891 человек.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 367 232. За последние 24 часа выявлен 21 новый носитель, пятеро заболевших госпитализированы в ковидные стационары.