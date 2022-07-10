Москва, , 12:00 — REGNUM Доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры России. Это 10 июля следует из данных сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

Отмечается, что доступ к сайту названного немецкого издания был ограничен согласно регламенту блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

При этом Роскомнадзор ограничивает доступ к такого рода информации в интернете по требованию генерального прокурора России или его заместителей.

Отметим, немецкая ежедневная газета Die Welt была основана в 1946 году, её тираж на данный момент составляет свыше 250 тыс. экземпляров.