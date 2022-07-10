Анна Царькова, 10 июля 2022, 13:33 — REGNUM В Германии после закрытой вечеринки Социал-демократической партии (СДПГ) с участием немецкого канцлера Олафа Шольца пострадали несколько женщин, которым якобы подмешали так называемый «наркотик изнасилования». Об этом 9 июля сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата членов партии.

Пир во время чумы. Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645
Пир во время чумы. Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

Уточняется, что инцидент произошел 1 июня на мероприятии, в котором приняли участие около тысячи человек.

Читайте также: Tagesspiegel: на вечеринке с Шольцем девушкам подмешивали наркотики

Сообщение газеты Tagesspiegel обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что есть вероятность, что Шольца после этого скандала вынудят уйти в отставку.

«Кучно пошло!» — смеется Сергей К.

«Кто здесь Шольц? С вещами на выход! Бориска [Джонсон] заждался за дверью… Джо [Байдену] приготовиться», — шутит Aleksey K.

«Лидеры Европы сыпятся один за другим, все, кто накачивает Украину оружием», — отметил I Rybak.

«Ему отставка светит», — добавила Наташа П.

«Шольц, ты следующий на выход!» — написал Рустэм А.

«И эти люди управляют миром, ужас какой…» — пишет Оксана.

«Пошли сливать Шольца», — добавил Максим М.

«Ничего удивительного на самом деле. На каждого европейского чиновника есть свой скелет в шкафу, так управлять легче, шантажировать…» — отметил один из участников обсуждения.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скоро Шольц пополнит клуб разбитых сердец, вслед за Джонсоном…» — с сарказмом написала Eugenia Z.

«Эффект домино начал работать. Глобалистам надоело в войнушку играть, намечается конец фильма?» — задумалась Юля Ш.

«Макрону приготовиться!» — прокомментировала Znamenushka.

«А меня очень настораживает тот факт, что посыпались премьер-министры. Или не справились с задачей и сейчас на более агрессивных по отношению к России поставят. Или наоборот, надо договорится о перемирии, так как Западу нужна передышка. В любом случае ничего хорошего нам не светит», — считает Юлия Ж.

«Рука Путина?» — смеется Ирина.

«Интересненько, как только русофобия в человеке дала течь, сразу компромат на него нашёлся», — заметила Наталья Т.

«Потом за Макроном придут?» — поинтересовалась Наталья.

«Изнасилование» — излюбленный способ на Западе и в США убрать любого неугодного в любой момент. И да, Олаф, гудбай…» — пишет Mariena.

«Вот тебе и турбина. А скандал, чтобы больше не рыпался. Сказано — Европа должна мёрзнуть и голодать! Ишь, газ он захотел», — с сарказмом отреагировала Ольга.

«А вот нечего устраивать вечеринки, когда в мире такой коллапс, — сидеть надо дома и никто ничего не подсыпет и не обвинит», — добавила Елена Александровна.

«Боря, теперь Шольц. Какие-то удивительные совпадения», — смеется Stany.

«Видимо, мягкость Шольца и скрытый саботаж с его стороны поставок оружия Украине не устраивает американских кукловодов, хотят заменить его на более послушного», — отметила HelenB243.

«Этих уродов ставили на эти должности, заведомо зная их «слабые места» и пороки, за которые можно дёргать и контролировать», — комментирует Мила.

«Как начал про турбину договариваться, так сразу какие-то девушки нашлись», — заметил О. А.

«Олаф просто недостаточно быстро отказывается от русского газа, а такой человек хозяевам не нужен», — считает Elena K.

«Какая до боли накатанная схема! Что-то это напоминает», — смеется Mari V.

«Видимо, крупные промышленники решили-таки слить неуправляемого неадеквата, ведущего их прямиком к разорению. Вполне ожидаемо. У «ливерной колбасы» не то что мозгов, даже инстинкта самосохранения нет», — подытожил Александр.

Читайте также: Сеть: «Грызня британских элит — это прекрасно». Джонсона в отставку