Калининград, 10 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Российское автосборочное предприятие «Автотор» рассчитывает в 2023 году запустить семь новых заводов по выпуску автомобилей и компонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

M.invest.kaluga.ru На автозаводе

На новых предприятиях будут выпускаться электрические автомобили и компоненты к ним. Также будет запущено производство роботизированной техники, электрических двигателей, систем отопления и кондиционирования для авто, бамперов, сидений и других изделий. Ещё одна площадка будет использоваться для цветного литья и механообработки.

В компании отметили, что модернизация существующих производственных мощностей и создание новых заводов осуществляется в рамках специального инвестиционного контракта, который был заключён с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области в 2019 году. Общий объём инвестиций за это время превысил 10 млрд рублей.

Предприятие «Автотор» основано в Калининграде в 1996 году. На мощностях компании велась сборка автомобилей BMW, KIA, Hyundai и других марок.