Томск, 10 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Томске бдительная сотрудница банка помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, 69-летняя женщина обратилась в полицию.

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Ранее ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и рассказал о попытках оформить на имя женщины кредит. Для предотвращения этого ей предложили снять более 700 тыс. рублей и вывести их на «безопасный счёт».

«Пенсионерка пришла в отделение одного из банков областного центра, где в момент снятия денежных средств её остановила сотрудница, которой пенсионерка рассказал о случившимся», — отметили в ведомстве.

Сотрудница объяснила потерпевшей, что её пытаются обмануть и посоветовала обратиться в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.