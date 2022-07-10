Донецк, , 11:51 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают обстрел Донецка «натовскими» снарядами.

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