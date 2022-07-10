Донецк, , 11:48 — REGNUM ВСУ обстреляли из танка Марьинку и Донецк. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:20 — н.п. Марьинка (западная) — н.п. Марьинка (восточная): произведено 10 выстрелов из танка; ️11:30 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ране сообщалось, что украинские военные продолжают обстрел Донецка «натовскими» снарядами.

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