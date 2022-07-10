Неаполь, Италия, 10 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Спортивный директор неаполитанского клуба «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что клуб не отпустит 31-летнего центрального защитника сборной Сенегала Калиду Кулибали в летнее трансферное окно.

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

«Нам не нужно было говорить Кулибали, что мы не продадим его «Ювентусу». Мы считаем его неприкосновенным, он не продается», — заявил Джинтоли.

В прошедшем сезоне Калиду Кулибали принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых и одну красную карточки.

Кулибали выступает за «Наполи» с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского клуба «Генк» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего сенегальца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.