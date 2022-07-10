Бухарест, , 11:37 — REGNUM Бывший владелец известного румынского футбольного клуба Politehnica (Тимишиоара) Мариан Янку досрочно выпущен из тюрьмы, где он отбывал наказание по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. Об этом 10 июля сообщает бухарестская газета GSP.

Согласно официальной информации, несколько дней назад Апелляционный суд Бухареста принял решение о сокращении срока его пребывания в местах заключения сразу на 6 лет. Указанное решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Другой информации нет.

Напомним, в 2014-м году Янку был приговорен к 14 годам лишения свободы по громкому делу о финансовых махинациях. При этом он был обязан вернуть государству присвоенные 150 млн. долларов и 18 млн. евро.