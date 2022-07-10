Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM В Хоринском и Иволгинском районе Бурятии 10 июля наблюдается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Лесной пожар в Бурятии Агентство лесного хозяйства Бурятии

На территории ещё трёх районов, а также в Улан-Удэ объявлен 4 уровень пожарной опасности.

Добавим, что 11 июля в республике местами прогнозируют туманы и грозы, ветер северо-западный, при грозах порывы до 15-17 метров в секунду.

«Температура ночью +10, +15, местами +4, +9, днём +21, +26, местами +14, +19», — добавили синоптики.

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