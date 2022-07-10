Донецк, , 11:28 — REGNUM Украинские военные продолжают обстрел Донецка «натовскими» снарядами. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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