Тегеран, 10 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. С помощью современных технологий Иран добивается повышения уровня обогащения урана до 20%. Об этом 9 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Отмечается, что иранские специалисты ведут обогащение урана с использованием центрифуг IR-6 на своем подземном заводе в Фордо, позволяющими переключаться между уровнями обогащения — с обогащённого до 5% урана, до уровня его обогащения 20%.

Также указывается, что такой шаг Тегерана является одним из последних по нарушению условий т. н. «ядерной сделки» и он происходит в момент, когда переговоры по новому соглашению об иранской ядерной программе зашли в тупик, а страны Запада заявили, что время для заключения нового соглашения по этому вопросу истекает.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня спецпредставитель администрации США по Ирану Роберт Малли заявил, что количество обогащённого урана, которым располагает Иран, достаточно для того, чтобы получить ядерное оружие в течение нескольких недель после принятия соответствующего решения.