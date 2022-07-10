Москва, , 11:26 — REGNUM Рост числа отечественных фильмов в прокате будет заметен с 2024 года. Об этом сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой агентству ТАСС.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Толстой отметил, что снижение проката иностранных фильмов потребовало увеличения производства отечественного кино. Он объяснил, что процесс создания фильма в среднем занимает около трёх лет, поэтому рост числа российских картин в прокате будет заметен не сразу.

«Начиная где-то с 2024 года, все заметят», — подчеркнул советник президента по культуре.

Весной 2022 года на фоне антироссийских санкций стран Запада многие американские кинокомпании ушли с российского рынка. Падение числа фильмов в прокате привело к значительному сокращению кинотеатральных сборов.

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