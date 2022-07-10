Москва, 10 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Рост числа отечественных фильмов в прокате будет заметен с 2024 года. Об этом сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Толстой отметил, что снижение проката иностранных фильмов потребовало увеличения производства отечественного кино. Он объяснил, что процесс создания фильма в среднем занимает около трёх лет, поэтому рост числа российских картин в прокате будет заметен не сразу.

«Начиная где-то с 2024 года, все заметят», — подчеркнул советник президента по культуре.

Весной 2022 года на фоне антироссийских санкций стран Запада многие американские кинокомпании ушли с российского рынка. Падение числа фильмов в прокате привело к значительному сокращению кинотеатральных сборов.