Донецк, , 11:25 — REGNUM ВСУ выпустили по Еленовке 10 снарядов. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:05 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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