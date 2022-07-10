Нижневартовск, Югра, 10 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Нижневартовске бывший руководитель одного из муниципальных учреждений отдан под суд за коррупцию. Об этом сообщает управление СКР по Югре.

Суд

Ему вменяют получение взяток. Следователи считают, что путём вымогательства получил от руководителя одной из коммерческих организаций в целом 660 тыс. рублей. А от руководителя другой фирмы — 1,05 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину частично. Уголовное дело направлено в суд.