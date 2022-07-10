Донецк, , 11:16 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще 5 мин. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:55 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Александровку и Донецк из танка.

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