Лас-Вегас, США, , 11:14 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов победил представителя Бразилии Дугласа Сильву де Андраде на турнире на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вегас 58, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 10 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением присудили победу российскому бойцу.

Отметим, эта победа стала 17-й (девять — досрочно) для 30-летнего Саида Нурмагомедова при двух поражениях. Для 37-летнего Дугласа Сильвы де Андраде это поражение стало пятым при 25 (19 — досрочно) выигранных поединках.