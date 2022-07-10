Москва, , 11:06 — REGNUM Свои поздравления работникам «Почты России» с их профессиональным праздником направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поздравительная телеграмма 10 июля обнародована на сайте российского правительства.

Почта Wikimedia.org

«Несмотря на то что мы живем в век цифровых технологий, почтовые отправления никогда не потеряют своей актуальности. Ваша деятельность очень важна. Ведь ежедневно, доставляя миллионам людей письма, открытки, телеграммы, вы дарите каждому человеку теплые чувства, яркие эмоции, хорошее настроение», — говорится в поздравлении.

Также Мишустин отметил, что в данный момент в работе «Почты России» имеются заметные изменения, когда уделяется большое внимание использованию современных цифровых технологий, которые позволяют людям получать качественные услуги, не выходя из дома, а также ведётся внедрение сервисов для поддержки электронной торговли и коммерции.

Кроме того, главы правительства РФ добавил, что также «Почта России» осуществляет важную социальную функцию, доставляя пенсия и пособия в сельские районы, а также обеспечивая товарами первой необходимости труднодоступные посёлки.

«В «Почте России» всегда работали и продолжают работать профессионалы своего дела, искренние и неравнодушные, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению ответственных задач все силы, знания, опыт и энергию», — указал Мишустин.

Отметим, День российской почты установлен указом президента России от 16 мая 1994 года и отмечается каждый год во второе воскресенье июля.